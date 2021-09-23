Оренбург, 23 сентября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Оренбургской области шестого созыва Сергей Грачёв сделал свой выбор, отказавшись от мандата депутата Госдумы, сообщает пресс-центр регионального парламента.

ИА REGNUM Выборы

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«Собираюсь ли я в Госдуму? Пока официальный ответ на этот вопрос — еще нет решения избирательной комиссии по наличию у меня мандата. Итоговое заседание пройдет только 24 сентября. Но для себя решение уже принял. Вся моя жизнь связана с Оренбургским краем, люблю Оренбург и оренбуржцев. Поэтому буду продолжать работать в областном парламенте», — сказал политик.

В каком статусе экс-спикер будет работать в Заксобрании нового созыва будет решено уже 28 сентября. На этот день назначено заседание депутатского корпуса, обновлённого в результате выборов. Будет выбран руководящий состав, определена структура регионального парламента, сформированы комитеты и комиссии.

Напомним, 17−19 сентября в регионе прошли выборы депутатов Госдумы и Заксобрания. В региональном парламенте большинство осталось за «Единой Россией» — 29 мандатов. КПРФ получила 12 мандатов, «Справедливая Россия — за правду!» — три, ЛДПР — два и «Партия пенсионеров» — один.