Чебоксары, 23 сентября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. В Чувашии подведены окончательные итоги выборов в Государственный совет республики. По итогам голосования 30 мест из 44 получает «Единая Россия», сократив своё представительство на шесть человек. Также ухудшила результат ЛДПР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Заседание ЦИК Чувашии

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Центральная избирательная комиссия республики утвердила результаты выборов в Госсовет республики по пропорциональной системе. В региональный парламент седьмого созыва проходят шесть партий, в то время в шестом созыве интересы народа представляли четыре партии. Помимо четырёх парламентских партий, 5-процентный барьер преодолели «Партия пенсионеров за справедливость» и «Новые люди».

На выборах по партийным спискам больше всего голосов набрала «Единая Россия» — 34,69%, но при этом она показала и наибольшее снижение поддержки: за пять лет, с момента предыдущих парламентских выборов, она снизилась на 15,74%.

Второе место по числу голосов сохранила КПРФ, нарастив по сравнению с предыдущими выборами в Госсовет уровень поддержки с 14,46% до 21,35%.

На третье место вышла «Справедливая Россия», за которую проголосовало 15,13% избирателей, пришедших на выборы. За пять лет партия прибавила 2,54% голосов.

ЛДПР, которая на выборах в Госсовет в 2016 году была третьей по числу голосов, переместилась на четвёртое: если пять лет назад либерал-демократов поддержали 12,84% избирателей в Чувашии, то в 2021 году уровень поддержки упал до 7,06%.

«Партия пенсионеров за справедливость» набрала 6,94% голосов, «Новые люди» — 5,93%. Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный порог.

Итоги выборов по партийным спискам:

«Единая Россия» — 34,96% (на выборах-2016 — 50,7%);

КПРФ — 21,35% (на выборах-2016 — 14,46%);

«Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» — 15,13% (на выборах — 2016 — 12,59%);

ЛДПР — 7,06% (на выборах — 2016 — 12,84%);

«Партия пенсионеров» — 6,94% (на выборах — 2016 — 3,26%);

«Новые люди» — 5,93%;

«Коммунисты России» — 2,41%;

«Зелёные» — 1,47%;

«Родина» — 0,7%;

«Гражданская платформа» — 0,64%.

Cap.ru Распределение мест в Госсовете Чувашии седьмого созыва

Напомним, что по итогам выборов в одномандатных округах в региональный парламент проходят 20 единороссов, один коммунист и один справоросс.

Таким образом, из 44 мест в Госсовете Чувашии 30 мандатов получает «Единая Россия». Отметим, что в шестом созыве у единороссов было 36 мандатов.

КПРФ будут представлять семь человек, в то время как в действующем созыве — три человека. Фракция «Справедливой России» вырастет с двух до четырёх депутатов, а ЛДПР вместо нынешних трёх парламентариев будет представлять один. Ещё по одному мандату получают «Партия пенсионеров за справедливость» и «Новые люди».