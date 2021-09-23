Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. Обоюдное намерение углублять внешнеполитическую координацию выразили глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Египта Самехом Шукри в ходе встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН). Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба МИД России.

Минобороны России Россия и Египет

Руководители внешнеполитических ведомств двух стран в ходе встречи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и на Севере Африки, уделяя особое внимание положению в Ливии и Сирии, а также в палестино-израильском урегулировании.

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития взаимоотношений между Москвой и Каиром, отметив необходимость поддерживать высокую динамику двусторонних контактов, в которых ключевую роль играет доверительный диалог между главами обеих государств.

«Подчеркнута обоюдная уверенность в том, что вступивший в силу в январе 2021 года договор о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом позволит обеспечить укрепление взаимодействия в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах», — уточнили в российском МИД.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров предложил главе МИД Египта Самеху Шукри посетить Москву с официальным визитом.