Веллингтон, 23 сентября, 2021, 06:27 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 15 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2.

Новая Зеландия

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Отмечается, что все инфицированные выявлены в городе Окленде. Всего в Новой Зеландии подтвердили 1123 случаев заражения штаммом «Дельта». При этом большая часть этих случаев приходится на Окленд.

Сейчас в больницах Новой Зеландии получают лечение 15 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них трое помещены в отделения реанимации. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 3779 носителей SARS-CoV-2.