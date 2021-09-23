Хабаровск, 23 сентября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Обломки пропавшего с радаров 20 сентября Ан-26 удалось обнаружить 23 сентября около 12:00 по местному времени под Хабаровском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Восточном межрегиональном СУТ СК РФ.

Marko Stojkovic Самолёт Ан-26

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Обломки самолёта обнаружили на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника. К месту направили спасателей.

Следственными органами Восточного межрегионального СУТ СК РР продолжается расследование уголовного дела. Следователи уже допросили авиатехников ЗАО «Летные проверки и системы», изъяли образцы топлива и назначили химическую судебную экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 22 сентября с радаров пропал самолёт Ан-26. Поиски самолёта не приостанавливались, несмотря на сложные погодные условия и темное время суток.