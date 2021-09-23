Куала-Лумпур, 23 сентября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 14 990 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба малазийского министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 14 985 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в королевстве достигло 2 142 924. Также за минувшие сутки на малазийской территории умерли 487 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 скончались 24 565 человек.

В настоящее время в королевстве числится 201 274 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 1 114 пациентов находятся в отделениях реанимации, из них 615 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.