Манила, 23 сентября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Филиппин, сообщает филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.

Martin Luff Землетрясение

Эпицентр подземных толков располагался в 12 километрах к северо-западу от города Мамбурао на острове Миндоро. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 26 километров. В институте уточнили, что это был повторный подземный толчок после землетрясения, произошедшего накануне. Сведений о пострадавших или повреждениях объектов не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Монголии произошло землетрясение магнитудой 4,9. Его очаг находился в 580 километрах от Улан-Батора на глубине 10 километров. Пострадавших не было.