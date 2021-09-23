Кампала, 23 сентября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Президент Уганды Иовери Мусевени потребовал усилить контроль за границами, чтобы не допустить проникновения в республику новых штаммов коронавирусной инфекции. Об этом глава государства заявил в ходе выступления по национальному телевидению.

Полиция Уганды

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По его словам, правительство развернет лаборатории для тестирования приезжих в международном аэропорту, а также еще в 53 пунктах на границе.

«В этот период, не дольше двух недель, частные лаборатории будут проверять въезжающих в страну путешественников», — уточнил Мусевени.

При этом минздрав Уганды начнет внимательней изучать образцы для выявления возможных новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. По последним данным, в Уганде с начала пандемии выявили 122 502 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике умерли 3 135 человек.