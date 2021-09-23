Хабаровск, 23 сентября, 2021, 05:18 — ИА Регнум. 23 сентября в ходе поисков спасатели обнаружили обломки пропавшего в Хабаровском крае самолёта Ан-26, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Igor Bubin Самолет Ан-26

«Обломки обнаружены в месте, где ведутся поиски», — сказал собеседник агентства.

На борту было шесть человек — об их состоянии пока не сообщается

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Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники МЧС установили возможное место крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае. Предполагается, что борт упал около горнолыжной базы «Спартак» — на территории природного заповедника Хехцир.