Москва, 23 сентября, 2021, 05:05 — ИА Регнум. В четверг, 23 сентября, в Москве будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха +10… +12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дождь в Москве. Москва

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В ночь на 24 сентября в Москве также облачно и дождливо. Температура воздуха +5… +7 °C.

Ветер восточный, юго-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +8… +13 °C днём и +2… +7 °C ночью.

В пятницу, 24 сентября, днём в столице ожидается +10… +12 °C, по области +8… +13 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +2… +7 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, холодная погода, установившаяся в Крыму, продержится до выходных 25−26 сентября.