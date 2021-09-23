Тегеран, 23 сентября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. 22 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 118 191, причем 286 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

«Еще 286 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 118 191», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 17 433 новых случая заражения COVID-19, при этом 2164 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 846 771 пациент из общего числа 5 477 229 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 6632 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 32 250 543 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.