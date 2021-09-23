Тегеран, , 08:25 — REGNUM 22 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан на встрече со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом выразил готовность его страны «развивать двусторонние отношения со Швейцарией как никогда ранее». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во время встречи, которая состоялась в кулуарах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, Амирабдоллахиан призвал швейцарские компании участвовать в проектах в области экономики и развития Ирана.

«К счастью, существуют хорошие возможности для укрепления двусторонних отношений, так как в ближайшее время созывается совместная экономическая комиссия двух стран», —отметил иранский дипломат.

Уточняя позицию Ирана в отношении СВПД, он заявил, что, к сожалению, США не были честны в ядерных переговорах. Иранский представитель также подчеркнул, что у Вашингтона нет иного выхода, кроме как изменить свой подход.

Между тем Кассис заявил, что Швейцария придает большое значение отношениям с Ираном. Он выразил готовность Берна к развитию всесторонних связей с Ираном и созданию условий для использования преимуществ швейцарского финансового канала с целью предоставления товаров, в которых нуждается Иран.