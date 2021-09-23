Улан-Батор, 23 сентября, 2021, 04:52 — ИА Регнум. В Монголии утром 23 сентября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,9. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

(сс) Brücke-Osteuropa Улан-Батор

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Землетрясение произошло в 08:03 по местному времени (03:03 мск). Его эпицентр располагался в 580 километрах к юго-западу от столицы Монголии Улан-Батора (1,4 млн жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О возможных разрушениях и пострадавших информация не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, вблизи Кодарского тоннеля Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,4.