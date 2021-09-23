Феодосия, Крым, 23 сентября, 2021, 04:33 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в ходе рабочей поездки на Черноморский флот (ЧФ) посетил судостроительный завод «Море» в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба ВМФ на сайте Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Николай Евменов

Евменов осмотрел производственные мощности судоверфи с точки зрения потенциала выполнения задач в рамках Гособоронзаказа в интересах ВМФ.

пресс-служба ВМФ России «На предприятии адмирал Николай Евменов провёл рабочее совещание с участием руководства завода и начальников профильных управлений Главного командования ВМФ».

Отмечается, что 20 сентября главком ВМФ России проверил в Севастополе работу руководства 13-го судоремонтного завода ЧФ по развитию производственных мощностей, а также ход ремонтных работ на дизель-электрической подводной лодке «Алроса» (проекта 877В «Палтус») и ракетном корабле на воздушной подушке «Бора» (проекта 1239 «Сивуч»).

Как сообщало ИА REGNUM, на керченском судостроительном заводе «Залив» имени Б. Е. Бутомы в присутствии главкома ВМФ спустили на воду новый малый ракетный корабль (МРК) «Аскольд» проекта 22 800 «Каракурт».