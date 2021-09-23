Сеул, 23 сентября, 2021, 04:32 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1716 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Michael Sean Gallaghe В Южной Корее

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Из них 1698 случаев связаны с распространением инфекции в стране, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что кратковременное снижение заболеваемости в Южной Корее связано с уменьшением количества проведенных тестов на выявление COVID-19 на время выходных дней и национального праздника. При этом в республике уже 79 дней подряд выявляют более тысячи зараженных ежесуточно.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 292 699. Также за минувшие сутки в стране скончались еще восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2427 человек.