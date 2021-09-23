Прешево, , 04:21 — REGNUM Глава Прешевского муниципалитета Сербии, значительную долю в населении которого составляют албанцы, Ардита Синани 22 сентября заявила, что приветствует решение правительства Косово о введении режима взаимности по отношению Сербии, означающего на практике запрет сербских автомобильных номеров.

Медведжа, Буяновац и Прешево VoyaSS

На своей странице в социальной сети Twitter Синани на английском языке — очевидно, обращаясь к Западу — заявила, что в Прешево «приветствуют любое решение, которое укрепляет суверенитет Косово, в том числе меры взаимности по вопросу о применении временных номеров гражданами Сербии».

Синани также потребовала облегчить передвижение граждан Прешевской долине по Косово.

С 20 сентября въезд на территорию Косово с территории Сербии с сербскими номерами невозможен.

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