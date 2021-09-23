Приштина, Сербия, 23 сентября, 2021, 04:22 — ИА Регнум. В госпитальной клинической университетской службе Косово 22 сентября заявили, что с понедельника, 27 сентября, возобновится проведение несрочных операций во всех клиниках университетского клинического центра Косово.

ErisHana Клинический центр при университете Приштины

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, возобновление несрочных операций последовало за снижением числа госпитализированных с COVID-19. Врачи еще раз призвали всех пациентов и граждан Республики Косово соблюдать меры по борьбе с коронавирусом и привиться.

За последние две недели суточная смертность от COVID-19 в Косово сократилась с нескольких десятков до 7−12 в день. Число госпитализированных с этим диагнозом сократилось с 1200 до 700.