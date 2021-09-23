Белград, 23 сентября, 2021, 04:22 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 22 сентября в сообщении для венгерских СМИ заявил, что введение Косово зеркального режима в отношениях с Сербией является попыткой выбить признание со стороны Сербии. Напомним, теперь въехать в Косово с сербскими номерами невозможно — требуется установка временных косовских номеров стоимостью пять евро.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик заявил, что Сербия не признает Косово, а переговоры в Брюсселе продолжатся только после того, как Приштина откажется от решения о запрете сербских номеров.