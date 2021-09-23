Нью-Йорк, США, , 03:11 — REGNUM Встречу с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау провел глава МИД России Сергей Лавров 23 сентября на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Збигнев Рау (сс) Vargunn

Перед беседой стороны обменялись рукопожатиями. Встреча прошла в закрытом формате.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился на полях Генассамблеи ООН с главой МИД Египта Самехом Шукри и предложил ему посетить Москву.

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