Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 03:11 — ИА Регнум. Встречу с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау провел глава МИД России Сергей Лавров 23 сентября на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

(сс) Vargunn Збигнев Рау

Перед беседой стороны обменялись рукопожатиями. Встреча прошла в закрытом формате.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился на полях Генассамблеи ООН с главой МИД Египта Самехом Шукри и предложил ему посетить Москву.