Хабаровск, 23 сентября, 2021, 02:50 — ИА Регнум. Поиски пропавшего под Хабаровском самолёта Ан-26 не приостанавливались несмотря на сложные погодные условия и темное время суток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в региональном управлении МЧС.

Павел Латышов ИА Красная Весна Ан-26

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Всю ночь в лесной местности работала наземная группировка спасателей, пытаясь обнаружить самолёт. С утра 23 сентября к поисковой операции привлечены все силы и средства МЧС. В районе предполагаемого места нахождения Ан-26 работают 70 спасателей и 20 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, к предполагаемому месту нахождения пропавшего с радаров самолёта Ан-26 вылетел утром 23 сентября вертолёт Ми-8.