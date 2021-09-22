Хабаровск, 23 сентября, 2021, 02:41 — ИА Регнум. К предполагаемому месту нахождения пропавшего с радаров самолёта Ан-26 вылетел утром 21 сентября вертолёт Ми-8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

(сс) Fedor Leukhin Ан-26

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Также к поискам подключили воздушное судно Росавиации.

Раньше использовать в поисковой операции вертолёт не позволяли погодные условия.

На месте предполагаемого нахождения Ан-26 будет произведена воздушная разведка местности.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ан-26, с которым ранее была утеряна связь в Хабаровском крае, вёл проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории региона.