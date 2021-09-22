Вашингтон, 23 сентября, 2021, 02:32 — ИА Регнум. Поправку к оборонному бюджету на 2022 финансовый год, в которой рассматривается возможность введения санкций в отношении ряда крупных российских чиновников и бизнесменов, одобрил комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США 22 сентября. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Кроме того, в предложенный список включены и некоторые общественные деятели и журналисты РФ. Всего в указанном перечне фигурирует 35 человек. Конгрессмены считают, что внесенные в список лица могут быть причастны к нарушениям прав человека.

Поправка имеет рекомендательный характер и должна быть рассмотрена полными составом Палаты представителей. Согласно тексту документа, в течение 180 дней (в случае принятия закона) администрация США обязана представить соответствующим комитетам в Конгрессе заключение по поводу того, «соответствует ли кто-то из этих лиц условиям для введения санкций».

В список внесены премьер-министр России Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, руководители Минсельхоза и Минздрава Дмитрий Патрушев и Михаил Мурашко. В перечне также указаны глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и другие лица.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября профессор бостонского Университета Тафтса Дэниел Дрезнер написал в своей статье для журнала Foreign Affairs о том, что введенные Вашингтоном антироссийские санкции являются свидетельством упадка США и снижения их влияния на международной арене.