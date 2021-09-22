Лондон, 23 сентября, 2021, 02:09 — ИА Регнум. Стратегическое партнерство между Австралией, Великобританией и США позволит наверстать техническое отставание от Китая, заявил глава британского правительства Борис Джонсон в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Борис Джонсон «Нам нужны западные технологии, на которые мы можем положиться. Но реальность такова, что Китай впереди по некоторым технологиям».

По словам Джонсона, AUKUS позволит вернуть западным странам лидерство в некоторых областях технологий. В частности, он упомянул кибербезопасность и искусственный интеллект в качестве отраслей, где необходимо наверстать отставание от Китая.

При этом премьер-министр Великобритании не увидел ничего плохого, что Франция осталась без контракта на строительство подводных лодок. Он также исключил принятие Парижа в партнерство AUKUS, так как это, по словам Джонсона, нарушит всю логику создания стратегического блока.