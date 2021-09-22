Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский пояснил, когда состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 23 сентября сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Когда он будет готов», — заявил президент Украины, покидая штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Такой ответ Зеленский дал на вопрос журналиста о том, когда состоится его встреча с российским лидером. Уточняется, что перед этим президент Украины проигнорировал вопросы, касающиеся покушения на его помощника Сергея Шефира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил о возможности переговоров между президентом РФ Путиным и президентом Украины Зеленским. По мнению Бойко, переговоры могут состояться, если Украина подойдёт к их организации со всей ответственностью и не будет задавать вопросы по теме Крыма.