Новороссийск, Краснодарский край, , 01:55 — REGNUM Подводная лодка «Старый Оскол» Черноморского флота (ЧФ), завершившая выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, взяла курс к месту постоянного базирования, городу-герою Новороссийску. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) на сайте Минобороны РФ.

Подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» Mil.ru

пресс-служба ЮВО «В настоящее время субмарина осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор».

Отмечается, что прохождение проливных зон осуществляется подводными лодками, а также надводными кораблями и судами обеспечения Черноморского флота, «в строгом соответствии с международным морским правом».

Напомним, что многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка «Старый Оскол» является третьей кораблём проекта 636.3 «Варшавянка», построенном для Черноморского флота в 2015 году. Основным вооружениям лодки является ракетный комплекс «Калибр».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в восточной части Средиземного моря прошли учения ВМФ России. В них были задействованы ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», подводные лодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону».

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