Кампала, 23 сентября, 2021, 01:49 — ИА Регнум. Президент Уганды Иовери Мусевени приказал возобновить работу религиозных учреждений в стране в рамках ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом глава государства заявил в ходе обращения по национальному телевидению.

Госпиталь в Уганде

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Мусевени отметил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Уганде идет на спад. В связи с этим, считает президент, возможно открыть для посещения религиозные учреждения. При этом развлекательные заведения в стране останутся закрытыми.

«С таким низким уровнем вакцинации в стране я указываю оставить эти заведения закрытыми, пока 4,8 млн человек не привьются», — отметил он.

Мусевени подчеркнул, что власти намерены привить приоритетные группы населения к концу 2021 года. Всего в Уганде власти рассчитывают вакцинировать не менее 22 млн человек, что составляет почти половину населения республики.