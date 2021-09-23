Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 03:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 сентября встретились за закрытыми дверями на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, официально о встрече не сообщалось.

Отношения Албании и Турции стали особенно крепкими после падения социалистического лагеря: бывший завоеватель теперь превратился в одного из главнейших спонсоров. Турция строит в Тиране крупнейшую на Балканах мечеть, помогает стране восстанавливаться после землетрясений 2019 года, а лидеры двух стран регулярно проводят очные встречи.