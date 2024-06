Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Американская инди-рок группа Parquet Courts поделилась новым треком «Black Widow Spider», вторым треком, который будет включен в их предстоящий альбом «Sympathy For Life», информирует портал The Line Of Best Fit.

После анонса «Sympathy For Life» и выпуска открывающего альбом трека «Walking At A Downtown Pace» в прошлом месяце, Parquet Courts выпустили второй трек с альбома под названием «Black Widow Spider». Фронтмен Parquet Courts Эндрю Сэвидж рассказал о новом сингле следующее: «Я сказал [продюсеру] Родейду Макдональду, что хотел найти звук, который был бы в равной степени как у групп Can, Canned Heat и This Heat. Он действительно был увлечен этим и, вероятно, испытывал некоторое ликование, принимая такой странный вызов от меня».

Пластинка «Sympathy For Life», которая была первоначально анонсирована на радио-шоу Dr. Rob Remedy в июне, последует за альбомом Parquet Courts 2018 года «Wide Awake!» и была создана из импровизированных джемов. Новый альбом вдохновлен нью-йоркскими клубами, а также звучанием Primal Scream и Pink Floyd.