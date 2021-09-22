Архангельск, 22 сентября, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» Иван Новиков станет третьим депутатом, представляющим регион в Государственной думе. Об этом сообщают «Вести Поморья».

Arkhangelsk.er.ru Иван Новиков

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Новиков на минувших выборах был в списке ЕР под четвертым номером. Набранных голосов не хватало региональному отделению для делегирования своего представителя в нижнюю палату российского парламента. Однако после отказа нескольких крупных федеральных деятелей от мандатов места оказались вакантными.

Напомним, Архангельскую область в Госдуме VIII созыва представят также единороссы Елена Вторыгина и Александр Спиридонов.

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