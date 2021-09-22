Вашингтон, 22 сентября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Пентагон организовал региональный центр по исследованиям арктической безопасности, сообщает 22 сентября военное ведомство США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В Арктике

Центр по исследованиям арктической безопасности возглавит отставной генерал ВВС Рэнди Ки.

«Рэнди Ки, генерал ВВС США в отставке, вступает в должность старшего советникам по делам безопасности в Арктике с тем, чтобы помочь с основанием Центра по исследованиям арктической безопасности, — шестого по счету регионального центра министерства обороны», — указано в сообщении Пентагона.

Кроме того, указано, что новый Центр должен будет работать со странами-сателлитами США чтобы обеспечить Вашингтону и «всем арктическим странам» «порядок, основанный на правилах».

Стоит отметить, что ранее Рэнди Ки возглавлял комиссию США по арктическим исследованиям и центр по Арктике в министерстве внутренней безопасности США.