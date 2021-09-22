Минск, 22 сентября, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Сотрудники Витебского областного управления ГУБОПиК МВД Белоруссии задержали семерых жителей областного центра в возрасте от 26 до 39 лет, «которые причастны к групповому хулиганству и созданию экстремистского формирования». Об этом 22 сентября сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в ведомственном телеграм-канале.

Amnesty.org Белоруссия

«Минувшим летом горожане создали и администрировали закрытую телеграм-группу, в которой обсуждались так называемые акции прямого действия. В результате радикальных выпадов планировалось повреждать имущество, а также причинять вред имиджу госорганов и правоохранительной системе. Аналогичные преступления продумывались и в созданных задержанными других виртуальных сообществах», — сказано в официальном сообщении.

Там также сказано, что задержанные «работали в учреждениях образования, торговли, медицины, а также в госорганизациях». В их отношении возбуждены «уголовные дела за злостное хулиганство и создание экстремистского формирования».

Начальник витебского областного управления ГУБОПиК Сергей Колонтаевзачитал по суфлёру заявление, в котором отметил, что деятельность задержанных жителей Витебска финансировалась из-за рубежа. По его словам, установлены и иные участники этого формирования, находящиеся «на территории различных стран».

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии