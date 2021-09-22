Киев, 22 сентября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Сейчас разрывать дипломатические отношения с Россией не стоит, заявил 22 сентября украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Россия

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Также он заявил, что проведение выборов в Госдуму на территории Крыма не может служить поводом к разрыву, который был уместен в 2014 г. А выборы — это не «что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу».

Кулеба «Потому что разрыв дипломатических отношений — это высшая мера наказания».

Он добавил, что у Киева и так почти нет никаких отношений с Москвой.