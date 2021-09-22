Минск, 22 сентября, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Вакцина «Спутник Лайт» начнёт завтра, 23 сентября, поступать в регионы Белоруссии, передаёт 22 сентября телеканала ОНТ.

Личная страница Михаила Охлопкова в Vk Вакцина «Спутник Лайт»

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В каждый регион Белоруссии будет поставлена первая партия этой российской вакцины от коронавирусной инфекции: в партии по 30 тысяч доз.

По словам заведующего аптечным складом РУП «Белфармация» Артура Арбузова, ожидает отправки в регионы около миллиона доз: помимо «Спутника Лайт», на складе хранится произведённый в Белоруссии «Спутник V» и препарат китайского производителя Sinopharm (объёмом 500 тысяч доз).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спутник Лайт» поступил в Белоруссию 3 сентября в объёме 250 тысяч доз. В основном она будет использоваться для вакцинации молодёжи.