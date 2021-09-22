Женева, Швейцария, 22 сентября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксирован 545 201 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7797 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 22 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлен уже 229 373 963 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 4 705 111 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 308 107 выявленных инфицированных и 5082 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.