Вашингтон, 22 сентября, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США намерена сохранить базовую процентную ставку на текущем уровне 0−0,25%, но в 2022 году возможно её повышение. Об этом говорится в распространённом 22 сентября пресс-релизе американского финансового регулятора.

Здание ФРС в Вашингтоне

Отмечается, что сохранение базовой ставки до конца года прогнозируют все 18 членов комитета по открытым рынкам ФРС. При этом в 2022 году девять членов комитета ожидают сохранения ставки, тогда как ещё девять ждут её повышения.

В том числе, как сообщается, шестеро из них высказались за повышение показателя в следующем году до 0,25−0,5%, ещё трое — до 0,5−0,75%.

Напомним, ранее на сегодняшнем заседании ФРС ожидаемо приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 0−0,25%. Регулятор уже в двенадцатый раз подряд сохраняет ставку на текущем уровне после того, как дважды внепланово понизил её в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19.