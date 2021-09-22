Ереван, 22 сентября, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Армения осознает чувствительность и важность бесперебойного транспортного сообщения с Ираном, заявил 22 сентября секретарь Совбеза Армении Армен Григорян на встрече с послом Ирана в Ереване Аббасом Бадахшаном Зогури.

Azatutyun.am ЛЭП Иран — Армения

Об этом сообщает ИА Красная Весна.

«Касаясь бесперебойной работы инфраструктуры, соединяющей Иран с Арменией, я подчеркнул, что Армения осознает чувствительность этого вопроса для своих иранских партнеров и заинтересована в быстром решении этого вопроса», — написал Григорян на своей странице в Facebook.

Глава Совбеза Армении и посол Ирана отметили важность иранского порта Чабахар для маршрута грузоперевозок из Индии в Чёрное море.

Армения в данном маршруте является прочным звеном, подчеркнул Григорян.

Кроме того, были затронуты вопросы сотрудничества в сферах безопасности, экономики и энергетики.

Напомним, с 15 сентября полиция Азербайджана затрудняет движение иранских грузовиков на дороге Горис — Капан, соединяющей Армению и Иран. Проверяются документы, груз, а также есть информация о вымогательстве взяток с водителей.

В связи с этим иранская сторона активизировала вопрос строительства дороги в объезд спорного участка на трассе Горис — Капан.