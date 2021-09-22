Рим, 22 сентября, 2021, 22:04 — ИА Регнум.

Амбициозная цель правительства Италии — очное обучение в школах и вузах в новом учебном году для всех — едва ли может быть достигнута, с таким заявлением выступили представители экспертной группы Gimbe в среду, 22 сентября.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Реальность такова, что у образовательных учреждений нет ресурсов вести полноценный контроль за COVID-сертификатами, масками и дистанцией, при этом классы регулярно не проветриваются, нарушаются и иные правила санитарной безопасности.

Первые недели сентября, когда на карантин ушли уже многие десятки классов, доказывают правоту такой позиции, отметили эксперты. Также они высказались в поддержку ношения масок — даже в тех классах, где вакцинированы все.

По данным на22 сентября, в Италии умерли130 488человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на67(как иднем ранее). Число подтвержденных носителей выросло на3970(днем ранее — на3377). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 645 853 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены106 559человек(на2954 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали41 428 259человек, что составляет68,78% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

Доконца сентября2021 года предполагалось привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.