Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Специальный комитет Центра по контролю и профилактике заболеваний США собрался 22 сентября, чтобы обсудить, кому из американцев следует делать бустерные прививки от COVID-19 и когда. Этот вопрос оказался более сложным, чем ожидала администрация президента США Джо Байдена, сообщает Associated Press.

Доктор Health.usnews.com

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Встреча состоялась через несколько дней после того, как комитет от Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) отверг масштабный план Белого дома о повторной вакцинации практически всего населения страны. Специалисты одобрили введение дополнительных доз вакцины компании Pfizer только для пожилых людей и тех, кто находится в группе риска.

Теперь в FDA должны решить, согласны ли они с рекомендацией своих консультантов и будет ли выдано разрешение на бустерные дозы вакцины Pfizer.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные лица здравоохранения США продолжают анализировать исследования о проведении ревакцинации, в том числе из Израиля, где страна предлагает третьи дозы людям в возрасте 60 лет и старше.