Вашингтон, 22 сентября, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Переговоры 22 сентября американского и французского президентов Джо Байдена и Эммануэля Макрона на тему возникшего дипломатического скандала прошли в дружественной обстановке, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Джо Байден

Псаки «Что касается тона беседы, то он был дружеским».

По словам представительницы американской администрации, Байден надеется, что сегодняшний разговор стал шагом к возвращению сложившихся хороших, прочных и важных отношений Вашингтона и Парижа к норме.