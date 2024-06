Лос-Анджелес, США, 22 сентября, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Райан Рейнольдс необычным образом прокомментировал слова Джерарда Батлера о том, что он не смотрел ни один фильм с участием коллеги. Об этом 22 сентября сообщил портал Cinema Blend.

Dick Thomas Johnson Райан Рейнольдс

Издание отметило, что обычно Рейнольдс в подобных случаях шутит и размещает в соцсетях язвительные посты, однако на этот раз актёр поступил иначе. Он, воспользовавшись ситуацией, разместил в Instagram рекламу общественных организаций American Civil Liberties Union (Американский союз защиты гражданских свобод) и The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP — Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения).

Автор статьи отметил, что Рейнольдс знал, что делал, поскольку понимал, что люди, которые захотят больше узнать о произошедшем, будут искать информацию в сети по именам актёров.

https://www.instagram.com/p/CUF7oNHJYjg/

Ранее журналисты спросили Джерарда Батлера о его отношении к фильму «Главный герой», отчасти из-за того, что в 2009 году на экраны вышла картина «Геймер», в которой актёр исполнил главную роль. Батлер сказал, что он не может ничего сказать по поводу последнего фильма Рейнольдса, поскольку ничего о нём не знает и вообще не знаком с репертуаром коллеги.