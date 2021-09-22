ДНР, 22 сентября, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Район села Октябрь (ДНР) подвергся 22 сентября обстрелу со стороны украинских боевиков, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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В направлении села ВСУ стреляли из гранатомётов. Обстрел боевики начали в 10:20 мск, выпустив по ДНР 32 боеприпаса.

Напомним, за сутки 21 сентября ВСУ четыре раза обстреляли территорию ДНР: район посёлка Доломитное, район Ясиноватой, районы сёл Ленинское и Петровское. Применялись в том числе миномёты калибра 120 мм.