Варшава, 22 сентября 2021, 21:22 — REGNUM Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству открыло свой форум в Варшаве, сообщает 22 сентября со ссылкой на Polskie Radio.
Отмечается, что форум посвящен вопросам сотрудничества в области энергетики между США и их европейскими союзниками.
В частности, на форум в Варшаву прибыли 24 министра правительств стран Центральной и Восточной Европы, а также министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
В ходе двухдневных мероприятий будут рассмотрены вопросы развития «чистой» энергетики, сотрудничество в сфере климата, создание новых рабочих мест по обе стороны Атлантического океана, а также перспективы устойчивого преобразования энергетических сообществ и энергосистем в Европе.
В рамках форума состоятся переговоры между США и Польшей, а также встреча в формате «3+1», посвященная энергетическому сотрудничеству США с Латвией, Литвой и Эстонией.
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