Варшава, 22 сентября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству открыло свой форум в Варшаве, сообщает 22 сентября со ссылкой на Polskie Radio.

Министерство энергетики США

Отмечается, что форум посвящен вопросам сотрудничества в области энергетики между США и их европейскими союзниками.

В частности, на форум в Варшаву прибыли 24 министра правительств стран Центральной и Восточной Европы, а также министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

В ходе двухдневных мероприятий будут рассмотрены вопросы развития «чистой» энергетики, сотрудничество в сфере климата, создание новых рабочих мест по обе стороны Атлантического океана, а также перспективы устойчивого преобразования энергетических сообществ и энергосистем в Европе.

В рамках форума состоятся переговоры между США и Польшей, а также встреча в формате «3+1», посвященная энергетическому сотрудничеству США с Латвией, Литвой и Эстонией.