Рим, 22 сентября, 2021, 21:22 — ИА Регнум.

Для допуска на территорию горнолыжных курортов Италии в новом сезоне понадобится иметь «антикоронавирусный сертификат», соответствующее решение утвердило правительство страны в среду, 22 сентября.

(сс) Up-Free Горные лыжи

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Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не могут посещать в Италии некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т.д.), а с октября 2021 года они не смогут и ходить на работу.

Предельная заполняемость подъемников должна быть ограничена 80%.

По данным на22 сентября, в Италии умерли130 488человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на67(как иднем ранее). Число подтвержденных носителей выросло на3970(днем ранее — на3377). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 645 853 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены106 559человек(на2954 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали41 428 259человек, что составляет68,78% населения Италии.