Ханты-Мансийск, 22 сентября, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Губернатор Югры Наталья Комарова отказалась от своего мандата депутата думы Югры. Об этом сообщает избирком ХМАО.

Admhmao.ru Губернатор Югры Наталья Комарова

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Мандат Комаровой перешёл в пользу главного врача Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Ларисы Белоцерковцевой.

Напомним, выборы в думу ХМАО проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. В новый, седьмой созыв регионального парламента прошли представители партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — за правду», Партия пенсионеров».

Напомним, парламент Югры состоит из 38 депутатов: 19 избираются по единому округу (по партийным спискам), остальные 19 — по одномандатным округам. Губернатор ХМАО Наталья Комарова возглавляла партийный список «Единой России».