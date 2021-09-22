Москва, 22 сентября, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Россия продлевает до 1 ноября ограничения на авиасообщение с Танзанией, введённые из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее решение принято 22 сентября оперативным штабом по борьбе с распространением инфекции.

Танзания

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«С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании решено продлить до 1 ноября включительно действующие ограничения по авиасообщению», — говорится в сообщении.

Напомним, Россия с 15 апреля ограничила авиасообщение с Танзанией из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этой стране. После этого ограничения уже неоднократно продлевались.