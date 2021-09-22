Москва, 22 сентября, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с пятью странами, ранее приостановленное из-за пандемии COVID-19. Соответствующее решение принято оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса.

Sean MacEntee Авиаперевозки

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Как уточняется, авиасообщение будет возобновлено с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией. Также рейсы начнут осуществляться в индийский штат Гоа и на испанский остров Тенерифе.

Помимо этого, будет увеличено количество регулярных авиарейсов в Японию, Киргизию, Узбекистан, Данию, Бахрейн, ОАЭ и Таджикистан.

Сообщается, что решение об этом принято по итогам обсуждения на заседании оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой с учетом эпидемической обстановки в указанных странах.