Белград, 22 сентября, 2021, 19:49 — ИА Регнум. За последние сутки в Сербии подтверждено более 7200 случаев заражения коронавирусом, 39 пациентов умерло от последствий COVID-19. Эти данные опубликовал Институт общественного здоровья Сербии 22 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в сербских больницах от COVID-19 лечится более 5000 пациентов, из них 195 подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Директор Клинического центра Сербии Милика Ашанин заявил, что страну охватила «эпидемия непривитых».

«Мы анализировали летальные исходы от COVID-19 в больнице в Батайнице и в Клинике для лечения инфекционных заболевании. Наш вывод — это почти без исключения непривитые пациенты», — сказал Ашанин в эфире телеканала РТС.

Напомним, что новая волна эпидемии коронавируса в Сербии началась в конце августа, когда большинство туристов вернулось с морских курортов. В стране распространился дельта-штамм коронавируса, который быстро передается от человека к человеку.