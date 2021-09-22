Москва, 22 сентября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Все попытки зарубежных структур по дискредитации выборов в Госдуму полностью провалились: организаторы кампании, понимая, что российские избиратели не верят в агрессивную пропаганду Запада, «слили» её, а также своих сторонников, действуя затем «истерично» и без стратегического плана. Об этом заявил президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло, представив новый аналитический доклад о механизмах воздействия на ход трехдневного голосования.

Kuvasato Голосование

«Избирательная кампания по выборам в Госдуму прошла в условиях беспрецедентной информационной войны. Но эти атаки были странными: при всех задействованных Западом средствах, их результаты оказались нулевыми. Все они были проведены настолько бездарно, что никак не повлияли на результаты голосования и общественное мнение в России. Создавалось впечатление, что кампанию взяли и «слили» те, кто её разворачивал, понимая, что российскому избирателю всё равно на пропаганду Запада», — заявил журналистам Андрей Манойло.

При этом, отметил эксперт, в ходе прошедшей избирательной кампании Западом были задействованы «колоссальные мощности» для работы в медиа поле — финансирование задействованных структур проводилось как внутри страны, так и за рубежом.

Авторы доклады пришли к выводу: когда развёрнутая Западом агрессивная кампания «сдулась» в первый же день голосования, выяснилось, что никакого конкретного плана у организаторов атаки на выборы не было изначально: все они всё это время работали не на результат (сорвать или хотя бы скомпрометировать) выборы, а на процесс, и в момент голосования благополучно «слили» свою кампанию и добровольных помощников — иноагентов и оппозицию.

«Они поняли, что независимо от «лейблов», которые лепит Запад, выборы всё равно состоятся согласно закону, избиратели выполнят свой гражданский долг, будет высокая явка, сформируется значительно обновлённый созыв парламента», — подчеркнул Андрей Манойло.

Эксперт сообщил, что важной точкой кампании Запада в новой стратегии стал предварительный доклад БДИПЧ ОБСЕ о том, что выборы в России не могут быть легитимны.

При этом, как и прогнозировали эксперты, подчеркнул заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов, разыгралась комбинация о якобы недопуске наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ, что в свою очередь стало основанием для заранее продуманного шага о непризнании сентябрьских выборов.

«Выборы прошли при беспрецедентной открытости и готовности всех участников избирательного процесса. Мы получили новый парламент, которые отражает все идеологические позиции (от правых до левых, от коммунистов до либералов), и выбор российского народа нужно уважать», — заявил в ходе пресс-конференции Владимир Шаповалов.

Эксперт подчеркнул, что ряд стран продолжает действовать по принципу «двойных стандартов»: так, например, на выборах в Норвегии наблюдатели от миссии БДИПЧ ОБСЕ не были представлены вовсе, в Канаде — на участках запрещена фото и видео съёмка.

Основными линиями атаки в ходе трёхдневного голосования со стороны Запада стали: заявления о якобы массовых вбросах на участках, некорректная и недостоверная информация об отсутствии общественного контроля на досрочном голосовании и нарушениях при проведении электронного голосования и муссирование темы административного ресурса. Об этом рассказал руководитель отдела журналистских расследований федерального антифейкового проекта «Вбросам нет!» Анатолий Петренко.

«Мы проанализировали информацию в сети, было очень много «склеенных» видеофрагментов. При этом все нарушители были оперативно наказаны ЦИК России», — подчеркнул эксперт, добавив, что фейки опровергались и благодаря тотальному общественному контролю на участках.